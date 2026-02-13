Modena 37enne accoltellato e operato d’urgenza | fermato un 23enne per tentato omicidio

Modena, un 37enne è stato accoltellato e operato d’urgenza durante una lite avvenuta nel quartiere di San Giorgio, probabilmente scatenata da una discussione legata allo spaccio di droga. La polizia ha fermato un 23enne sospettato di averlo colpito con un coltello, mentre testimoni riferiscono di aver visto il giovane agire in fretta e senza esitazioni.

Eseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Modena e dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, a seguito di un grave episodio avvenuto nella serata di lunedì 9 febbraio nella zona tempio di Modena. Un giovane cittadino italiano di 23 anni è stato sottoposto a fermo dalla Procura della Repubblica, dopo essere stato individuato come presunto responsabile dell'aggressione ai danni di un cittadino rumeno di 37 anni, colpito con un'arma da punta e taglio. L'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di contrasti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 9 febbraio nei pressi della zona tempio di Modena si è verificata una violenta aggressione.