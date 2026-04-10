Gronda report Filca Cisl | L' opera impiegherebbe 1.200 lavoratori indotti miliardari

Un rapporto della Filca Cisl Liguria analizza quattro grandi interventi infrastrutturali, tra cui la Gronda, il Traforo Armo-Cantarana, il Raddoppio Finale Ligure – Andora e il Raddoppio Pontremolese. Secondo il documento, questi lavori richiederebbero circa 1.200 lavoratori e rappresenterebbero un investimento di diversi miliardi di euro. I progetti sono stati valutati in termini di impatto occupazionale e di rilancio economico.

Secondo il report elaborato dalla Filca Cisl Liguria, i quattro interventi analizzati su Gronda, Traforo Armo-Cantarana, Raddoppio Finale Ligure – Andora e il Raddoppio Pontremolese genererebbero complessivamente circa 3.550 posti di lavoro nel settore edile, con una massa salariale superiore ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Cantieri a rischio in Sicilia, D’Anca (Filca Cisl)L'allarme della Filca Cisl Sicilia su un fronte di cantieri a rischio sull'isola, ben cinquantanove secondo le ultime rilevazioni, getta una luce... Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. Filca Cisl: In Liguria oltre 3.500 posti di lavoro e 2,3 mld di massa salari con quattro opereIl report di Filca Cisl Liguria analizza su Gronda, Traforo Armo-Cantarana, Raddoppio Finale Ligure – Andora e il Raddoppio Pontremolese ... liguria.bizjournal.it La Filca Cisl Liguria punta al rilancio dell’edilizia: Per il raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora 700 posti di lavoroLa Filca Cisl Liguria punta al rilancio dell’edilizia: Per il raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora 700 posti di lavoro ... msn.com