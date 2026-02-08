Cantieri a rischio in Sicilia D’Anca Filca Cisl

La Filca Cisl Sicilia lancia un nuovo allarme sui cantieri dell’isola. Secondo le ultime rilevazioni, sono ben 59 quelli a rischio, una cifra che fa preoccupare. La regione sembra avere difficoltà a gestire correttamente i fondi del Pnrr, e questo mette in discussione la reale capacità di mettere in sicurezza i lavori pubblici. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

L’allarme della Filca Cisl Sicilia su un fronte di cantieri a rischio sull’isola, ben cinquantanove secondo le ultime rilevazioni, getta una luce impietosa sulla fragilità del sistema infrastrutturale regionale e solleva interrogativi urgenti sulla capacità di intercettare e gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A lanciare l’appello è Paolo D’Anca, segretario regionale del sindacato, che chiede un intervento immediato del governo centrale, sollecitando un monitoraggio serrato dei lavori e un’accelerazione delle procedure per scongiurare il rischio di ulteriori blocchi, con conseguenze devastanti per l’economia e l’occupazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

