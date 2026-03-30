Precipita dal tetto di un capannone della ex Zucchi di Casorezzo | 13enne in prognosi riservata

Tre minorenni sono entrati in un’area abbandonata di un ex stabilimento industriale e uno di loro è caduto dal tetto di un capannone. Il ragazzo, di 13 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e la prognosi è riservata. Gli altri due minori sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Casorezzo (Milano) Tre ragazzi minorenni sono penetrati nell’area dimessa della ex Zucchi, la storica azienda tessile del territorio e uno di loro, di soli tredici anni, è salito sulla tettoia di un vecchio capannone per poi scivolare e cadere nel vuoto da nove metri di altezza, riportando gravi fratture agli arti inferiori. L’incursione. L’episodio ha avuto come teatro nel secondo pomeriggio di ieri l’ area dismessa di Casorezzo e come protagonisti tre minorenni che hanno scambiato la zona, facilmente accessibile, per un pericoloso parco giochi. I tre sono penetrati nell’area dimessa e, intorno prima delle 18, hanno iniziato a esplorarla:... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita dal tetto di un capannone della ex Zucchi di Casorezzo: 13enne in prognosi riservata Articoli correlati Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un’azienda dell’area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di... Precipita dal tetto di un capannone a Modugno: muore operaio 29enneUn giovane operaio di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in una drammatica circostanza: secondo quanto riportano i sindacati Cisl...