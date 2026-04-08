A Carsoli, una persona ha tentato di tenere il biglietto vincente da 500mila euro per sé, evitando di condividerlo con il fidanzato. Tuttavia, il biglietto era perdente e la vicenda si è complicata nel corso di un mese di controversie legali. La persona aveva nascosto il biglietto e aveva tentato di mantenere il denaro, ma alla fine la verità è emersa.

Sarà stata l'euforia del momento, un quadratino non grattato del tutto, l'incredulità di aver vinto il massimo premio da 500mila euro al Gratta e vinci. Fatto sta che, a un mese dal biglietto che ha sfasciato una coppia a Carsoli, in provincia dell'Aquila, dopo che la donna aveva fatto perdere le sue tracce per intascarsi da sola la vincita, è arrivata l'amara scoperta. Il Gratta e vinci, la miccia che ha fatto esplodere la relazione, non era affatto vincente. Colpa di un "43" scambiato per un "13", proprio il numero che mancava per centrare il premio. Sarebbe bastato grattare anche la parte superiore della cifra per limitare la saga familiare a uno dei più tradizionali biglietti persi all'ultimo numero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Carsoli, scappa con il Gratta e vinci da 500mila euro per non dividerlo col fidanzato: ma il biglietto era perdente

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