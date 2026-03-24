Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 24 marzo 2026 | i nominati chi viene eliminato al televoto le sorprese

Ecco che cosa accadrà nella terza puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, martedì 24 marzo 2026 Terzo appuntamento con il Grande Fratello VIP, in onda stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata su Canale 5: dopo un inizio non brillante in termini di ascolti, il reality condotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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