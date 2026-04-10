Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni ottava puntata | chi sono gli invisibili della casa?

Venerdì 10 aprile 2026 si terrà l’ottava puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata saranno approfonditi i ruoli dei partecipanti considerati meno visibili all’interno della casa. La puntata prevede inoltre momenti di confronto tra i concorrenti e aggiornamenti sulle dinamiche tra i coinquilini.

Anticipazioni ottava puntata di venerdì 10 aprile 2026. Ottavo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per prima cosa, la conduttrice approfondirà la tensione venutasi a creare tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Tra accuse e recriminazioni reciproche, le tre donne sembrano infatti essere arrivate ad un punto di non ritorno. Stasera le ‘rivali’ si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Cosa succederà? Inoltre, continua il ‘processo’ a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia non fanno altro che accusarla di poca lealtà e di furbo opportunismo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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