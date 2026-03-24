Il Grande Fratello VIP 2026 torna in onda con la terza puntata, che si preannuncia ricca di sorprese. In casa Mediaset si registra già un calo di ascolti rispetto all’esordio, con la seconda puntata che ha segnato il 14,3 per cento di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori. Tra le novità, un incontro a sorpresa per un volto noto del programma.

Torna in onda il Grande Fratello VIP e in casa Mediaset è già allarme per una a dir poco prematura crisi d’ascolti: dopo il record negativo dell’esordio, infatti, la seconda puntata è crollata al 14,3% di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori. Oggi lunedì 24 marzo 2026 va in onda la terza diretta stagionale del reality show e l’obiettivo è ovviamente quello di risalire nei dati Auditel e – perché no – rispedire al mittente le frecciate di Cristina Plevani. La vincitrice della prima, storica, edizione del Grande Fratello si è infatti ‘goduta’ il flop della nuova edizione senza assolutamente nasconderlo sui social. Stasera, ovviamente, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi; Al suo fianco, in studio, torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della terza puntata: incontro a sorpresa per Antonella Elia

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