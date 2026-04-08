Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, si sono verificati alcuni scontri tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Durante una conversazione, Mussolini ha commentato che le altre due concorrenti non versano lacrime. La situazione tra i tre concorrenti sembra essere tesa, con momenti di confronto e tensione che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Nelle ultime settimane la ex politica si è molto avvicinata a Paola Caruso ed entrambe hanno cambiato idea sulle altre vips. Alessandra Mussolini show contro Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026. Tutto può succedere nella casa del Grande Fratello Vip 2026 e gli equilibri sono sempre più a rischio tra i concorrenti. In particolare le donne animano la casa tra alleanze vere o presunte che dividono il gruppo. Da un lato ci sono Alessandra Mussolini e Paola Caruso e dall’altro Adriana Volpe e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia: “non escono lacrime a loro due!” | Video Mediaset

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

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