In Gran Bretagna, la Polizia dell’Essex ha deciso di sospendere l’uso delle telecamere di sorveglianza a causa di una nuova direttiva. La motivazione ufficiale riguarda la presenza di un numero elevato di soggetti di etnia nera nelle immagini riprese, che ha portato a restrizioni nel loro impiego. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o eventuali alternative adottate.

In Gran Bretagna a pagare le conseguenze della follia politicamente corretta è proprio la Polizia, che nell’Essex ha dovuto mettere in pausa le telecamere per ragioni etniche. Ma qual è il motivo alla base? Uno studio dell’università di Cambridge ha evidenziato che i dispositivi da ripresa montati sui furgoni delle forze dell’ordine, utili per identificare le persone inserite nelle liste di controllo, avevano individuato più persone nere rispetto al resto dei cittadini. Dunque la Polizia ha affermato di averle rimosse per i «potenziali pregiudizi nel tasso di identificazione positivo», anche se adesso sembra che il problema sia stato corretto con l’aggiornamento l’algoritmo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Follia woke in Gran Bretagna, la Polizia costretta a fare a meno delle telecamere: “Inquadrano troppi neri”

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