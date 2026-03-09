Carolina di Monaco si prepara a festeggiare la 70ª edizione del Ballo della Rosa, uno degli eventi più eleganti e prestigiosi del Principato. La cerimonia si terrà nel palazzo reale, con numerosi invitati provenienti da tutto il mondo. Restano ancora nascosti i dettagli sulla presenza di Charlene, che non è stata ancora confermata tra i partecipanti.

Carolina di Monaco si appresta a celebrare la 70esima edizione del Ballo della Rosa, uno degli eventi più glamour ed esclusivi del Principato. Tutto è pronto, resta un’unica incognita la presenza della Principessa Charlene di Monaco, moglie di Alberto, che non sempre si degna di partecipare. Carolina di Monaco, data e tema del Ballo della Rosa 2026. Indipendentemente dalla presenza o meno di Charlene, Carolina di Monaco ha organizzato una serata indimenticabile in occasione del Ballo della Rosa 2026. L’appuntamento è per sabato 21 marzo, alle ore 20, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sede storica dell’evento. Dato che si tratta di un anniversario importante, i 70 anni del Ballo, è stato scelto un tema altrettanto speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina di Monaco, per i 70 anni del Ballo della Rosa resta il mistero su Charlene

Articoli correlati

Charlene di Monaco radiosa nel ritratto ufficiale per i 48 anniCome da tradizione, il palazzo monegasco ha celebrato il compleanno dell'amata principessa condividendo un suo ritratto ufficiale sui social Domenica...

Leggi anche: Charlene di Monaco con i capelli più lunghi della sua vita

Una selezione di notizie su Carolina di Monaco per i 70 anni del...

Temi più discussi: Eugenia di Hannover, chi è la Principessa modella vista alla Milano Fashion Week 2026: studia Medicina e ama i capi vintage di sua zia Carolina di Monaco; Charlotte Casiraghi. Le crepe dell’anima. Segreti e confessioni raccontati a Vanity Fair; Charlotte Casiraghi si mostra così com’è e rompe tutti gli schemi; Charlotte Casiraghi: Siamo nell’era del trauma. Raccontare le ferite è necessario, ma non possiamo diventare solo quelle. I miei privilegi sono una fortuna, non un merito.

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, mamma e figlia unite dallo stile e dalla passione per i libriUna giornata all’insegna della cultura e dell’eleganza nel cuore del Principato. La principessa Carolina di Monaco ha inaugurato la nuova Médiathèque Caroline, il polo culturale che da oggi porta il ... iodonna.it

Philippe Junot, morto il primo marito di Carolina di Monaco: le nozze lampo e la fama di playboyPhilippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto a 85 anni, a Madrid, «dopo una lunga e bellissima vita avventurosa». A darne l’annuncio, via social, è la figlia Victoria, prima dei tre ... ilmattino.it

Svolta anche nel look: la figlia di Carolina di Monaco si è presentata con un look total black, in perfetto stile esistenzialista, ma rivisitato in chiave contemporanea. Sempre stupenda, ça va sans dire. Ecco qual è stata l'occasione https://dilei.it/reali/charlotte-ca - facebook.com facebook