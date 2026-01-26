Iolanda e Aquilino festeggiano le nozze di titanio | da 70 anni insieme

Aquilino e Iolanda di Guardiagrele hanno raggiunto un importante traguardo: 70 anni di matrimonio, celebrati domenica. Un percorso lungo e ricco di momenti condivisi, che testimonia impegno e dedizione nel tempo. Questa ricorrenza, nota come nozze di titanio, rappresenta un esempio di stabilità e amore duraturo, che ancora oggi ispira chi li conosce.

Semplicità, umiltà e comprensione alla base di questa solida famiglia che ha celebrato assieme al sindaco di Guardiagrele questo straordinario traguardo Un traguardo quasi irraggiungibile ai giorni nostri quello celebrato da Aquilino e Iolanda, una coppia di Guardiagrele che domenica ha festeggiato ben 70 anni di matrimonio. Un traguardo eccezionale omaggiato anche dal sindaco Donatello Di Prinzio, che ha donato una targa ricordo agli sposi portando loro gli auguri anche a nome della città. "Sposati appena maggiorenni sono rimasti insieme crescendo e accudendo la loro famiglia, con semplicità, con umiltà, con comprensione.

