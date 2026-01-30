Il Milan sta chiudendo l’accordo con Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato invernale. I dirigenti rossoneri stanno definendo gli ultimi dettagli per portarlo in Italia, offrendo cifre vicine a quelle richieste dal club inglese. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, può diventare un giocatore del Milan già in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Il Milan, infatti, nella notte ha fatto grandi passi avanti con il Crystal Palace nella trattativa per il suo centravanti, trovando l'accordo sulla cifra per il trasferimento: 30 milioni di euro. Il Diavolo, che già si era inserito nelle scorse ore su Mateta, bruciando così la Juventus e le altre squadre inglesi interessate a lui (Nottingham Forest e Tottenham), considerando però l'operazione come un affare per l'estate, sta provando a chiudere tutto subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, colpo Milan: accordo per Mateta! Cifre, dettagli e retroscena dell’affare

Abraham torna in Premier League con l'Aston Villa, dopo aver concluso l'accordo con il Besiktas.

Il calciomercato del Milan si avvicina all'accordo con Kostic, con conferme e dettagli che delineano un'operazione ormai prossima.

