Calciomercato Milan Tare insiste per il colpo Goretzka | ci sono delle novità

Il Milan sta lavorando per il prossimo calciomercato estivo, con il direttore sportivo Igli Tare che insiste per portare a termine l’acquisto di Leon Goretzka dal Bayern Monaco. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’importante novità per la rosa rossonera.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', sono andati in scena nuovi contatti tra il Milan e l'agenzia Roof, che cura gli interessi (oltre che di Niclas Füllkrug), anche di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista tedesco il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è un grande estimatore di Goretzka e vorrebbe provare a ripetere, con l'ex Schalke 04 e Bochum, il colpo riuscitogli la passata estate con Luka Modric. Ovvero, prendere un giocatore di esperienza, classe e leadership per il Milan del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Igli Tare sta seguendo attentamente diverse piste di calciomercato per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra sia in vista della stagione attuale sia per il futuro.

Il calciomercato del Milan prosegue con attenzione, con Tare che mira a un grande colpo senza costi di acquisto.

