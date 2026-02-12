Draghi avverte Bruxelles | crisi economica in vista serve rafforzare il Mercato Unico e affrontare costi energetici

Mario Draghi ha messo in guardia Bruxelles: l’economia europea sta peggiorando e serve un intervento rapido. L’ex presidente del Consiglio italiano ha chiesto ai leader europei di rafforzare il Mercato Unico e di affrontare subito i costi energetici, che stanno crescendo e pesano sulle famiglie e sulle imprese. Draghi ha avvertito che, se non si interviene, la crisi potrebbe diventare più profonda.

Draghi lancia l'allarme a Bruxelles: l'Europa di fronte a una crisi economica in deterioramento. L'ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha sollecitato i leader europei ad agire con urgenza per contrastare un peggioramento del quadro economico continentale. L'intervento, avvenuto a Bruxelles il 12 febbraio 2026, ha posto al centro del dibattito la necessità di rafforzare il Mercato Unico, affrontare le fragilità dei mercati finanziari e mobilitare risorse per contenere l'impatto dei costi energetici. L'allarme di Draghi giunge in un momento di crescente incertezza, con diversi paesi membri alle prese con inflazione, tassi di interesse in aumento e una crisi energetica persistente.

