Epstein lo scandalo travolge anche Kathy Ruemmler ex consigliera di Obama | dimissioni da Goldman Sachs

Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo che il suo nome viene collegato allo scandalo Epstein, che ha scosso anche il mondo della finanza. La decisione arriva pochi giorni dopo la rivelazione delle comunicazioni tra l’ex consigliera della Casa Bianca e il finanziere condannato, morto nel 2019 in cella. La Ruemmler, nota per essere stata una delle avvocatesse più influenti di Washington, aveva mantenuto rapporti con Epstein, suscitando forti polemiche. La banca ha comunicato che le sue dimissioni sono immediate, mentre si moltiplicano le voci su possibili ripercussioni future.

Kathy Ruemmler, ex consigliera legale della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama e fino a poco fa a capo dell’ufficio legale di Goldman Sachs, uno degli avvocati più noti e pagati degli Stati Uniti, ha annunciato le sue dimissioni dalla banca d’investimento a causa dello scandalo legato ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto per un apparente suicidio in carcere nel 2019. L’ex consigliera di Obama lascia Goldman Sachs. La decisione è stata formalizzata nelle scorse ore, dopo l’ultima tranche di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia statunitense che hanno rivelato centinaia di email scambiate tra Ruemmler e Epstein negli anni successivi alla sua condanna del 2008. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Epstein, lo scandalo travolge anche Kathy Ruemmler, ex consigliera di Obama: dimissioni da Goldman Sachs Approfondimenti su kathy ruemmler «Epstein, il mio fratellone»: si dimette Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs. Fu consigliera di Obama Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo essere emersi i suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanzieri accusato di abusi. Caso Epstein: si dimette Kathy Ruemmler, la responsabile legale di Goldman Sachs Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali. Ultime notizie su kathy ruemmler Argomenti discussi: Terremoto Epstein, le scosse si allargano. Il ministro del Commercio: Sono stato sull'isola; Lo scandalo Epstein travolge Mandelson. E spunta un figlio; L'ombra del caso Epstein; Epstein travolge Buckingham Palace: re Carlo pronto a collaborare con la polizia, i Windsor rompono il silenzio. Lo scandalo Epstein travolge Mandelson. E spunta un figlioLa testa di uno degli dei del Partito laburista britannico rotola sotto il peso dello scandalo Epstein. Peter Mandelson, spin doctor dell'ex premier inglese Tony Blair, architetto del New Labour che ... ilgiornale.it Sarah Ferguson travolta dallo scandalo Epstein e senza soldi. Devo tornare a lavorareTravolta dallo scandalo dei file di Epstein, Sarah Ferguson sarebbe senza soldi e in cerca di un lavoro. dilei.it «Epstein, il mio fratellone»: si dimette Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs. Fu consigliera di Obama x.com Kathy Ruemmler si dimetterà quest’estate: le email diffuse rivelano i suoi stretti legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein, che chiamava 'zio Jeffrey'. - facebook.com facebook