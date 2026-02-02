Allora voi due… Amici 25 lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi | spuntano le immagini

Il daytime di Amici 25 andato in onda il 2 febbraio ha messo temporaneamente in secondo piano gli allievi per concentrarsi quasi interamente su uno scontro tra professori. Dopo l’ultima puntata speciale, infatti, nella scuola più famosa della televisione sono tornate le tensioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, protagonisti di un confronto acceso che ha occupato gran parte della striscia pomeridiana. Accantonata l’eliminazione di Maria Rosaria, all’interno della scuola il clima si è fatto nuovamente teso. I dissapori tra i docenti, mai del tutto sopiti, sono riemersi con forza quando Zerbi ha deciso di convocare la collega in studio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

