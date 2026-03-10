Famiglia nel bosco il presidente del tribunale dei Minori di Genova | Meloni attacca i giudici ma contraddice il decreto Caivano che ha fatto lei

Il presidente del tribunale dei Minori di Genova ha commentato le dichiarazioni della Meloni sulla famiglia nel bosco, definendole contraddittorie e assurde. Ha sottolineato che, mentre la premier attacca i giudici, la stessa Meloni ha approvato il decreto Caivano, che riguarda anche questioni familiari. Le sue parole evidenziano una discrepanza tra le affermazioni pubbliche e le decisioni governative.

"Le dichiarazioni della Meloni sulla famiglia nel bosco sono contraddittorie. È assurdo che da un lato si dica che i giudici non devono intromettersi nelle scelte familiari, mentre dall'altro il governo, appena pochi mesi fa, aveva aumentato le pene proprio per quei genitori accusati di non aver mandato i figli a scuola". Domenico Pellegrini, presidente del tribunale dei Minori di Genova. Ha sentito le dichiarazioni della premier, che in televisione ha cavalcato il caso della famiglia nel bosco per attaccare la magistratura, colpevole a suo dire di aver tolto in modo ingiusto i figli alla famiglia Trevaillon: "È un discorso che parla alla pancia di una parte del suo elettorato, usato in chiave referendaria.