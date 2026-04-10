Negli Stati Uniti si parla sempre più frequentemente di un possibile declino del Paese, soprattutto considerando le recenti tensioni politiche e le sfide economiche. Le discussioni si focalizzano sui cambiamenti nel ruolo internazionale degli Stati e sulle difficoltà interne che coinvolgono diversi settori. Le notizie sullo stato della politica e dell’economia sono al centro dell’attenzione, con analisti che commentano le implicazioni di queste tendenze in corso.

È un’idea che circola già da un po’, ma che ritorna in voga alla luce del modo in cui gli Stati Uniti hanno condotto la loro guerra in Iran. Oggi questa tesi diventa un’analogia storica, di quelle amate dagli esperti: siamo davanti al “momento Suez” degli Stati Uniti? È un riferimento alla guerra scatenata nel 1956 dalla Francia della quarta repubblica e dal Regno Unito di Anthony Eden al fianco di Israele e contro l’Egitto del presidente Nasser, per punire Il Cairo dopo la nazionalizzazione del canale di Suez. La guerra, all’epoca, fu fermata dal presidente statunitense Dwight Eisenhower a causa del suo sapore coloniale. Simbolicamente, in quel caso gli Stati Uniti avevano manifestato il loro potere nei confronti degli europei, la cui leadership mondiale era in declino fin dal diciannovesimo secolo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti alle prese con il loro declino

Lukoil addio. Gli Stati Uniti fanno loro la big oil russaIl dado è tratto, la Russia perde ufficialmente un pezzo della sua industria petrolifera.

Iran, Araghchi avverte gli Stati Uniti: "La loro forza militare nella regione non ci spaventa"Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in un discorso sugli Stati Uniti, che “la loro formazione militare nella regione non ci...

Global Currency RESET Is Happening NOW

Temi più discussi: Stati Uniti d'America; Gli Stati Uniti alle prese con il loro declino; Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Dopo il collasso della diplomazia, gli Stati Uniti affrontano una guerra con l’Iran che non possono concludere facilmente.

Il legame con gli Stati Uniti e la svolta europea: la forza nasce dall’unitàGiocarsi l’alleanza sarebbe controproducente per gli Stati Uniti, eppure il temperamento politico di Trump porta a metterla costantemente alla prova. Secondo Alessandro Politi, direttore della Nato ... agensir.it

Come gli Stati Uniti hanno recuperato il militare dell’aereo abbattuto in IranTra sabato e domenica gli Stati Uniti hanno compiuto una massiccia operazione militare in territorio iraniano per recuperare un loro militare che era riuscito a eiettarsi da un jet abbattuto dall’Iran ... ilpost.it

Il giornalista domenica a Trieste rifletterà sugli Stati Uniti: «Il presidente Usa perderà la maggioranza e sarà un’anatra zoppa. La situazione in Medio Oriente è complessa, ora Hormuz è in mano all’Iran. La Cina È la vincitrice della tregua» - facebook.com facebook

Lost in translation… ma non solo Gli Stati Uniti sostengono di aver definito la tregua sulla base di 15 punti, l’Iran di 10, e le condizioni in ciascuno dei due documenti sono incompatibili. L’unica certezza è che Trump ha perso x.com