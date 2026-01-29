Lukoil addio Gli Stati Uniti fanno loro la big oil russa

Gli Stati Uniti si prendono una fetta importante della big oil russa. Lukoil, un tempo simbolo dell’industria petrolifera russa, sta per essere venduta. Dopo le sanzioni imposte dall’Occidente, la compagnia si trova in difficoltà e sta per cambiare proprietà. La decisione segna un nuovo capitolo per la compagnia e per il settore energetico russo.

Il dado è tratto, la Russia perde ufficialmente un pezzo della sua industria petrolifera. Lukoil, un tempo fiore all'occhiello della potenza energetica russa e seconda azienda nazionale dopo Gazprom, finita nelle sabbie mobili delle sanzioni scattate all'indomani dell'invasione dell'Ucraina, sta per passare di mano. Quando settimane fa gli Stati Uniti decisero di costringere la compagnia petrolifera a mettere in vendita i suoi asset esteri, a cominciare dalla rete di distribuzione carburanti, era abbastanza chiaro quale fosse il destino. Presto o tardi, qualcuno si sarebbe preso l'infrastruttura di Lukoil, quella fuori dalla Russia almeno: oltre 2 mila stazioni di servizio e notevoli attività di raffinazione, il tutto valutato circa 22 miliardi.

