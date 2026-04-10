Gli ADUO sono dispositivi che consentono di modificare le caratteristiche di un motore in base alla stagione, adattandosi alle diverse condizioni climatiche. La Ferrari sta lavorando per sfruttare il primo sviluppo di motore approvato dal regolamento attuale, puntando a migliorare le prestazioni e a competere con le altre squadre in questo settore. La strategia include anche l’utilizzo di tecnologie che permettono di adattare velocemente le impostazioni del motore in funzione delle esigenze di gara.

La Fia si è già riunita per il primo di una serie di incontri con i costruttori di power unit, con l’obiettivo di individuare i correttivi attuabili nel corso della stagione sul regolamento tecnico, dopo che, nelle prime tre gare, sono emerse criticità legate alla reale qualità della sfida in pista, fortemente condizionata dalla necessità di recupero energetico delle attuali power unit. Altri incontri sono in programma il 16 e il 20 aprile, per arrivare a una soluzione condivisa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Mondiale. In questo contesto, assume rilievo il tema delle misure già previste dall’attuale regolamento per bilanciare le prestazioni tra le diverse power unit, al fine di ristabilire un equilibrio competitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli ADUO possono cambiare la stagione: cosa sono e come la Ferrari darà l'assalto alla Mercedes

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