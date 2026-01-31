Renga e Giusy Ferreri a Sanremo 2026 | nella serata cover Ragazzo solo ragazza sola omaggio a Bowie e Mogol

Venerdì 27 febbraio, sul palco del Teatro Ariston, Francesco Renga e Giusy Ferreri eseguiranno “Ragazzo solo, ragazza sola”, una delle cover più note del 76° Festival di Sanremo. La canzone è l’interpretazione italiana di “Space Oddity” di David Bowie, riscritta da Mogol. I due artisti si preparano a rendere omaggio a due grandi icone della musica, portando sul palco una versione rivisitata di un classico degli anni ’70.

Sabato 31 gennaio 2026 – Nella serata di venerdì 27 febbraio dedicata alle cover del 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga e Giusy Ferreri saliranno sul palco del Teatro Ariston con Ragazzo solo, ragazza sola, celebre versione italiana di **Space Oddity interpretata in italiano da **David Bowie e riscritta da **Mogol, pubblicata nel 1970. Sarà un omaggio emozionante e ricco di significati: da un lato uno dei brani più “cult” di sempre, dall’altro l’incontro tra due voci diversissime e complementari, pronte a restituire la magia sospesa di una canzone che è diventata ponte tra la grande tradizione italiana e l’immaginario rock internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, Francesco Renga e Giusy Ferreri si sono esibiti insieme.

Questa sera al Teatro Ariston sono stati svelati tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026.

