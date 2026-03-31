Giunta Regionale della Campania | nuove misure su Sanità Terzo Settore Turismo e Caccia

Oggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha approvato una serie di provvedimenti riguardanti la sanità, il terzo settore, il turismo e la caccia. Tra le decisioni prese, ci sono misure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che coinvolgono diverse aree di intervento nella regione.

In questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania, ha esaminato e approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’interno della Missione 6 Salute del PNRR, la Giunta ha preso atto del raggiungimento di diversi obiettivi strategici: sono entrate in funzione 16 nuove apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, nell’ambito dell’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, contribuendo al conseguimento del target previsto al 31 marzo 2026 e sono stati attivati 4 nuovi Ospedali di Comunità, che vanno a rafforzare la rete dell’assistenza sanitaria territoriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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