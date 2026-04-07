Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger | la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027

Nelle ultime ore, Fedez ha condiviso una foto su Instagram che mostra il pancino della compagna, confermando così la gravidanza di Giulia Honegger. La pubblicazione è avvenuta durante il periodo di Pasqua. Circolano anche voci riguardanti un possibile matrimonio nel 2027, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ulteriori sulla notizia.

Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna. Con questa notizia i settimanali di gossip hanno costruito le prime pagine di Pasqua, inserendo le immagini della coppia a Forte dei Marmi, dove hanno scattato una serie di foto andate a supporto dell'indiscrezione che ormai torna ciclicamente da settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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