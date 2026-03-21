Fedez ha condiviso alcuni video nelle storie di Instagram che mostrano momenti di vita quotidiana insieme a Giulia Honegger, che si trova in gravidanza secondo le recenti indiscrezioni. Le immagini sembrano suggerire una conferma indiretta della notizia, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali. La coppia appare spesso insieme nei contenuti pubblicati dal rapper.

Ormai sembrano esserci pochi dubbi riguardo alla gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La conferma è arrivata – almeno così sembra – da alcuni video pubblicati nelle storie del rapper, che raccontano momenti di vita quotidiana. Giulia Honegger incinta, il video di Fedez dopo i gossip. Da settimane si parla di una possibile gravidanza della fidanzata di Fedez. Di fronte ai gossip, però, il rapper e la giovane imprenditrice hanno scelto sempre di restare in silenzio. Almeno sino a oggi quando, all’improvviso, è apparso nelle storie Instagram di Fedez un video molto particolare. Si tratta di un filmato girato a casa dell’artista, in cui lui e la fidanzata sono sdraiati sul divano e abbracciati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanza

Articoli correlati

Giulia Honnegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

Dopo le voci sulla gravidanza spunta l’anello al dito di Giulia Honegger, Fedez e la fidanzata pronti a fare famigliaLe indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger si fanno sempre più insistenti.

Approfondimenti e contenuti su Giulia Honegger

Temi più discussi: Giulia Honegger, la compagna di Fedez, è incinta? Ecco le ultime indiscrezioni; Fedez, terzo figlio in arrivo con Giulia Honegger: Lo hanno già detto a Chiara Ferragni, come ha reagito l'influencer; Fedez e Giulia Honegger presto genitori? Le foto confermano la gravidanza; Fedez di nuovo papà? Le foto di Giulia Honegger col rapper non lascerebbero dubbi.

Giulia Honnegger incinta, il dolce annuncio di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La conferma è arrivata, in parte, da alcuni video pubblicati nelle Stories del cantante che raccontano ... dilei.it

Fedez, colpo di scena: Giulia Honegger è incintaL’indiscrezione circolava da settimane, ma adesso iniziano ad arrivare segnali sempre più concreti. Sul nuovo numero del settimanale Chi compaiono alcune immagini che stanno facendo discutere: secondo ... quilink.it

Fedez di nuovo papà: la comunicazione a Chiara Ferragni La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni facebook

#Gossip - Fedez e Giulia Honegger: confermata la dolce attesa x.com