Marano e Calvizzano in lutto per la morte di Angelica D’Alterio | aveva 13 anni

Angelica D’Alterio, una ragazza di 13 anni, è morta questa mattina a causa di un incidente stradale, lasciando senza parole le due cittadine di Marano e Calvizzano. La giovane si trovava in bicicletta quando è stata investita da un’auto, e l’accaduto ha sconvolto l’intera zona. La notizia si è diffusa rapidamente, portando sconcerto tra amici e familiari.

Un silenzio carico di dolore ha avvolto questa mattina Marano e Calvizzano, due comunità unite da una tragedia che ha colpito nel profondo. Angelica D’Alterio, una ragazza di appena 13 anni, è morta nelle scorse ore lasciando sgomenti familiari, amici e compagni di scuola. Angelica era residente a Marano e frequentava la scuola Marco Polo di Calvizzano. La giovane aveva contratto di recente una malattia; le cause del decesso, al momento, non sono state rese note. La notizia si è rapidamente diffusa attraverso i social, dove in molti hanno espresso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

