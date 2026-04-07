Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri | orari percorso favoriti Seixas staccherà tutti in salita?

Oggi si corre la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona e arrivo a Lekunberri, dopo la prima frazione in cronometro. La tappa si svolge in un percorso che comprende alcune salite e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i favoriti ci sono alcuni scalatori e si discute della possibilità che Seixas possa distanzare gli avversari in salita.

Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 13.00 Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La seconda tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. Partenza da Pamplona-Iruña, arrivo a Cuevas de Mendukilo. I corridori si cimentano con un tracciato caratterizzato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas staccherà tutti in salita? Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi ... oasport.it È stato a lungo seduto sulla hot seat, ma alla fine nessuno lo ha spodestato: Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi. - facebook.com facebook Da tempo il mondo del ciclismo faceva il suo nome. Oggi Paul #Seixas, talento francese di 19 anni appena, ha centrato la sua prima vittoria in World Tour, vincendo la crono d’apertura del Giro dei Paesi Baschi. #Itzulia2026 x.com