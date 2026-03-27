I dati sanitari rappresentano un elemento chiave per la salute pubblica, conservando informazioni sulla nostra vita personale e contribuendo alla ricerca scientifica. In Italia, si affrontano questioni legate alla gestione e alla protezione di queste informazioni, in un contesto europeo che richiede regolamentazioni specifiche. La discussione riguarda anche il ruolo dei dati nel migliorare servizi sanitari e innovare le pratiche mediche.

I dati sanitari possiedono una doppia natura secondo il filosofo Luciano Floridi della Yale University: da un lato custodiscono la nostra intimità e fragilità, dall’altro sono un motore di sviluppo scientifico. Parliamo dunque di un bene con un forte valore etico, che ci obbliga a riflettere sul rapporto tra diritti dei singoli e interesse collettivo. Se ne è parlato nel corso della II edizione del Data Summit, un appuntamento dedicato alla rivoluzione dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari. Al centro della riflessione, lo stato di avanzamento del progetto europeo, ma anche il percorso dell’Italia verso la piena operatività entro il 2029 e gli strumenti normativi, tecnologici e organizzativi per costruire una sanità del futuro che sappia usare davvero i dati per curare meglio, prevenire le malattie e fare ricerca all’avanguardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nei dati il futuro della salute: l’Italia alle prese con la sfida europea

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