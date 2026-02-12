Questa sera su Rai 1 va in onda la sesta puntata di

Don Matteo è una di quelle certezze della televisione. Ma anche della nostra vita. Come il caffè del mattino o il fatto che Nino Frassica strapperà almeno una risata per puntata. Torna puntuale il prete più amato del piccolo schermo. L’appuntamento è stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, e contemporaneamente in streaming su RaiPlay, con la sesta puntata della quindicesima stagione. Questa volta, però, Don Matteo ha davanti a sé un avversario televisivo in più: le Olimpiadi. Le cui gare – con tanto di speranze di medaglia dei nostri atleti – andranno regolarmente in onda su Rai2 e Rai Sport. Ma Spoleto non teme rivali, nemmeno quelli a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Amica.it

Stasera su Rai 1 torna "Don Matteo 15" con la sesta puntata: tarocchi, cartomanti e Cecchini alle prese con una crisi matrimoniale

Don Matteo 15, stasera l’episodio 6 su Rai 1. Lo seguirete Diego e Giulia sono in crisi, il matrimonio sognato fin dall’inizio si allontana sempre di più. Avrà una svolta questa coppia Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini sono bellissimi - facebook.com facebook

Qualcuno se ne intende anche di tarocchi Questa settimana le stelle e le carte parleranno più del dovuto... ma non saranno le uniche: il Mago Artax avrà un bel da fare! Buona lettura e occhio agli spoiler, in attesa della nuova puntata di #DonMatteo15! x.com