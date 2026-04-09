L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un’occasione per sensibilizzare sull’impatto di questa malattia neurodegenerativa. In questa giornata vengono condivise testimonianze e informazioni su diagnosi, trattamenti e ricerca scientifica. Non si tratta di un evento ufficiale, ma di un momento di riflessione che coinvolge associazioni, medici e pazienti. La giornata si svolge in diversi Paesi, con iniziative dedicate alla conoscenza della malattia.

L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una delle malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. In questa occasione, la Fondazione LIMPE per il Parkinson ha scelto di lanciare un messaggio forte e diretto, capace di unire informazione e speranza. Protagonista dell’iniziativa è Vincenzo Mollica, che attraverso un video dialogo con il neurologo Massimo Marano racconta la sua esperienza personale con la malattia. Un confronto sincero, lontano da ogni formalità, che invita a non arrendersi e a guardare con fiducia ai progressi della ricerca. Vivere con il Parkinson, la testimonianza di Mollica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata Mondiale del Parkinson, la testimonianza di Vincenzo Mollica

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