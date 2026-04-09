Giornata Mondiale del Parkinson la testimonianza di Vincenzo Mollica
L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un’occasione per sensibilizzare sull’impatto di questa malattia neurodegenerativa. In questa giornata vengono condivise testimonianze e informazioni su diagnosi, trattamenti e ricerca scientifica. Non si tratta di un evento ufficiale, ma di un momento di riflessione che coinvolge associazioni, medici e pazienti. La giornata si svolge in diversi Paesi, con iniziative dedicate alla conoscenza della malattia.
L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una delle malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. In questa occasione, la Fondazione LIMPE per il Parkinson ha scelto di lanciare un messaggio forte e diretto, capace di unire informazione e speranza. Protagonista dell’iniziativa è Vincenzo Mollica, che attraverso un video dialogo con il neurologo Massimo Marano racconta la sua esperienza personale con la malattia. Un confronto sincero, lontano da ogni formalità, che invita a non arrendersi e a guardare con fiducia ai progressi della ricerca. Vivere con il Parkinson, la testimonianza di Mollica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Il Parkinson lo freghiamo così". Vincenzo Mollica invita a non arrendersi alla malattia (Video)AGI - In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson di sabato 11 aprile, Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS diffonde un video messaggio che...
Vincenzo Mollica: biografia, carriera e vita privata del giornalista RaiArisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta.
Temi più discussi: 11 aprile, Giornata Mondiale del Parkinson; Campagna di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Parkinson; Giornata Mondiale Parkinson, sabato Montecitorio si illumina di blu; L’Italia di fronte alla sfida del Parkinson.
Giornata Mondiale contro il Parkinson: Echo Roots – Generazioni a confronto, la danza al Museo EremitaniL’incontro tra generazioni, diventa una danza. Una danza che si muove tra emozioni e arte, che si nutre di energie diverse, dell’esperienza, della forza, della reazione al dolore, della spontaneità di ... padovaoggi.it
Parkinson: Fondazione Limpe, 5 segnali precoci da non ignorare e 5 comportamenti per proteggere la salute del cervelloIl Parkinson è una malattia neurodegenerativa subdola, che spesso richiede mesi o anni per essere identificata. Nonostante i sintomi iniziali possano essere difficili da cogliere, una diagnosi rapida ... agensir.it
Il 7 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Salute e il tema di quest’anno è #StandWithScience: «insieme per la salute, al fianco della scienza». Un fronte che il Friuli Venezia Giulia conosce bene, quale terra di eccellenze scientifiche e poli di ricerca inter - facebook.com facebook