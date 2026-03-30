Ippica show all’Arcoveggio Tra le femmine festeggia Irma Ferm Ideal Turdance firma il Gran Premio Italia

Si è svolto all’ippodromo dell’Arcoveggio un pomeriggio dedicato alle corse di cavalli, con il Gran Premio Italia che ha attirato numerosi appassionati. La competizione ha visto la vittoria femminile di Irma Ferm, mentre Ideal Turdance si è imposto nella categoria dei tre anni, contribuendo a definire il percorso verso le corse più prestigiose come Derby e Oaks. La giornata ha offerto spettacolo e adrenalina per gli spettatori presenti.

Un pomeriggio davvero spettacolare all’ippodromo dell’Arcoveggio grazie al Gran Premio Italia, fondamentale appuntamento primaverile per i cavalli di tre anni e tappa importante per l’avvicinamento a Derby e Oaks, da qualche anno programmato sulla media distanza e diviso per genere. In una giornata tiepida e con una pista in eccellenti condizioni di scorrevolezza, gli esponenti della leva 2023 al maschile si sono dati battaglia alla quinta corsa, con uno dei mattatori della generazione, Iambellesi Tq, subito al comando delle operazioni pedinato come un’ombra da Ideal Turdance, emergente allievo di Alessandro Gocciadoro che, nonostante i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ippica, show all’Arcoveggio. Tra le femmine festeggia Irma Ferm. Ideal Turdance firma il Gran Premio Italia Articoli correlati Memorial Branchini. Super trotto al Visarno. Vince Ideal TurdanceNel Memorial Fausto Branchini Ideal Turdance superstar, driver Gocciadoro, che svetta in 1. Leggi anche: Ippica: il programma prevede otto corse dalle 14,55. L’Arcoveggio riapre. Si scalda Gocciadoro Aggiornamenti e notizie su Irma Ferm Argomenti discussi: IPPICA: Due gran premi nella domenica dell'Arcoveggio; Ippodromo Arcoveggio, domenica riflettori accesi sul Gran Premio Italia divisione maschile e femminile.