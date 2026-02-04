Marittimo sviene a bordo di un peschereccio Intervento della Guardia Costiera

Durante la notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Taranto è intervenuta a Chiatona. A bordo di un peschereccio, un marinaio si è improvvisamente accasciato e ha perso conoscenza. L’equipaggio ha chiamato subito i soccorsi, e la motovedetta si è diretta sul posto per prestare assistenza.

Tarantini Time Quotidiano Durante la scorsa notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Ta ranto è intervenuta in assistenza ad un peschereccio con due persone a bordo che operava al largo di località “Chiatona”. I marittimi hanno tempestivamente allertato la Sala Operativa della Capi taneria di Porto di Taranto segnalando le precarie condizioni di salute di un membro dell’equipaggio. Immediatamente è stata disposta l’uscita in mare di una motovedetta per prestare ogni utile assistenza. La motovedetta ha raggiunto il peschereccio a circa 2 miglia dal porto di Taranto, scortandolo fino all’ormeggio, pronta ad intervenire in caso di eventuale aggravamento delle condizioni di salute del malcapitato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Marittimo sviene a bordo di un peschereccio. Intervento della Guardia Costiera Approfondimenti su Tarantini Time Quotidiano Incidente a bordo di una nave: marittimo soccorso dalla Guardia costiera Tentano di liberarsi del pescato alla vista della guardia costiera, peschereccio tunisino acciuffato: una denuncia Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tarantini Time Quotidiano Argomenti discussi: Marittimo sviene a bordo di un peschereccio. Intervento della Guardia Costiera; BALZANELLI, A TARANTO BASTA UN PRONTO SOCCORSO CON PIU' POSTI LETTO. MALORE A BORDO AL LARGO DI CHIATONA: LA GUARDIA COSTIERA DI TARANTO SOCCORRE UN PESCHERECCIO NELLA NOTTE Un'operazione di soccorso d’urgenza ha impegnato la Guardia Costiera di Taranto durante le scorse ore notturne, qu - facebook.com facebook La Guardia Costiera sequestra e rigetta in mare una tonnellata di vongole. Operazione Guscio duro nel Piceno e Fermano. Sanzioni per 12mila euro #ANSA x.com

