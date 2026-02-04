Marittimo sviene a bordo di un peschereccio Intervento della Guardia Costiera

Durante la notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Taranto è intervenuta a Chiatona. A bordo di un peschereccio, un marinaio si è improvvisamente accasciato e ha perso conoscenza. L’equipaggio ha chiamato subito i soccorsi, e la motovedetta si è diretta sul posto per prestare assistenza.

Tarantini Time Quotidiano Durante la scorsa notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Ta ranto è intervenuta in assistenza ad un peschereccio con due persone a  bordo che operava al largo di località “Chiatona”.  I marittimi hanno tempestivamente allertato la Sala Operativa della Capi taneria di Porto di Taranto segnalando le precarie condizioni di salute di  un membro dell’equipaggio. Immediatamente è stata disposta l’uscita in  mare di una motovedetta per prestare ogni utile assistenza.  La motovedetta ha raggiunto il peschereccio a circa 2 miglia dal porto di  Taranto, scortandolo fino all’ormeggio, pronta ad intervenire in caso di  eventuale aggravamento delle condizioni di salute del malcapitato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

