Brescia | tour delle mura di Brescia - Trekking Urbano

Il tour delle mura di Brescia offre un percorso tra storia e architettura urbana. Partendo dalla chiesa di San Pietro in Uliveto, si attraversa via Brigida Avogadro, esplorando le tracce della cinta muraria romana, le porte storiche e il tratto di acquedotto che alimentava la città. Un itinerario di trekking urbano che permette di conoscere da vicino il patrimonio antico e le testimonianze del passato di Brescia.

Partendo dalla chiesa di San Pietro in Uliveto percorreremo via Brigida Avogadro alla scoperta di ciò che resta della cinta muraria romana, delle sue porte e del tratto di acquedotto che riforniva le domus domane. Proseguendo lungo le vie del centro storico capiremo meglio come si svilupparono le.

