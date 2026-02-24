giornalisti la7 pronti allo sciopero contro cairo per forfait irrisori e incidenze domenicali non pagate

I giornalisti di La7 protestano contro Cairo a causa di pagamenti irrisori e delle incidenze domenicali non retribuite. La causa risiede nelle mancate applicazioni degli accordi contrattuali, che penalizzano i lavoratori più giovani. Aumentano le tensioni per le condizioni di lavoro e le retribuzioni, mentre i cronisti si preparano a scioperare. La questione riguarda anche l’applicazione della sentenza della Cassazione, che ancora non è stata adottata dall’azienda.

I giornalisti di La7 sono pronti allo sciopero se l’azienda di Urbano Cairo non rispetterà quanto stabilito dal contratto nazionale e dalla Corte di Cassazione. Motivo del contendere sono i “forfait palesemente irrisori e incongrui” e il mancato pagamento delle incidenze domenicali. L’assemblea incrocerà le braccia in caso di esito negativo dell’incontro con l’impresa. Lo sciopero dei giornalisti di La7 In una nota l’assemblea dei giornalisti La7 ha sottolineato di prendere atto “con sconcerto del rifiuto dell’azienda di riconoscere ai colleghi neoassunti la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali, elusi attraverso forfait palesemente irrisori e incongrui”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

