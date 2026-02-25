La7 giornalisti pronti allo sciopero | Contratto collettivo e accordi integrativi non rispettati forfait irrisori

L’ assemblea dei giornalisti di La7 è pronta allo sciopero in assenza di risposte da parte dell’azienda su questioni ritenute centrali, a partire dai “ forfait irrisori per aggirare i contratti e le incidenze domenicali non pagate”. È quanto si legge in una nota diffusa al termine di un’assemblea, martedì. I giornalisti spiegano di prendere atto “con sconcerto del rifiuto dell’azienda di riconoscere ai colleghi neoassunti la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali, elusi attraverso forfait palesemente irrisori e incongrui ”. L’assemblea sottolinea inoltre “con altrettanto sconcerto” il dietrofront dell’azienda sul pagamento delle incidenze domenicali, dopo che al tavolo sindacale aveva comunicato la volontà di uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: “I giudici hanno riconosciuto ai giornalisti de La7 il diritto a percepire in busta paga questa voce del contratto nazionale così come avviene per tutti i colleghi delle altre testate, anche nel gruppo Cairo ”, si legge ancora nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

