Giorgia Meloni ha indicato l’avversaria come Elly Schlein, ma il leader di un altro partito ha contestato questa scelta affermando che non spetta a lei decidere. Nel frattempo, un esponente di partito ha dichiarato che la presidente del Consiglio avrebbe creato problemi con la possibilità di un voto anticipato. La scena politica si muove tra queste posizioni e dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Francesco Boccia non lo nasconde. «La Meloni - spiega - ci avrebbe messo in difficoltà con il voto anticipato. Invece, si è blindata per occuparsi di nomine, di potere. Ve lo ricordate il C.A.F., il governo Craxi-Andreotti-Forlani, anche loro nel '91 scelsero quella strada in nome del potere sperando che qualcosa potesse cambiare: il peggior errore che si può fare in politica. L'altro è perdere l'attimo e in politica il tempismo è tutto». Anche un altro piddino ricorda quei tempi, Valter Verini: «È come il C.A.F. Si tennero insieme per gestire il potere. E non capirono che arrivava Tangentopoli e che il Paese li avrebbe cacciati». Sarà una fissazione dell'opposizione ma ieri nel commentare la Meloni si facevano tanti parallelismi con il passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgia indica l'avversaria: è Elly. Ma Conte reagisce: "Non sceglie lei"

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