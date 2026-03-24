Persino Kate Middleton è oggetto di critiche, spesso pretestuose, ma lei sa come metterle subito a tacere, anziché fomentarle e renderle costanti, come invece accade a Meghan Markle. La Principessa del Galles è stata rimproverata più volte per un errore che non piaceva ad alcuni grandi nomi della moda che non le hanno risparmiato parole di fuoco. Kate Middleton, la strategia per mettere a tacere i nemici. Kate Middleton ha imparato la lezione della Regina Elisabetta e non commenta mai le notizie che la riguardano né si lamenta delle critiche che le vengono rivolte. Un atteggiamento molto utile per soffocare le polemiche sul nascere. Basta semplicemente dare il giusto peso ai giudizi altrui, sia positivi che negativi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, feroci critiche: “È troppo pesante”. Ma lei non se ne cura e reagisce così

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