Carlo Conti sceglie Giorgia Cardinaletti come conduttrice di Sanremo e lei resta sconvolta | il VIDEO

Carlo Conti ha annunciato in diretta che Giorgia Cardinaletti sarà la conduttrice di Sanremo, sorprendendo l’interessata. La scelta deriva dalla volontà di portare una voce fresca e dinamica sul palco dell’Ariston. Cardinaletti, nota per il suo stile energico, si prepara a vivere un’esperienza importante, mentre i fan attendono con curiosità il debutto. La conferma ufficiale arriva a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale.

Manca pochissimo al via del 76° Festival di Sanremo e le sorprese non sono ancora finite. A pochi giorni dall’alzata del sipario, Carlo Conti ha deciso di svelare in diretta televisiva uno degli ultimi tasselli della squadra che lo accompagnerà sul palco dell’Ariston. L’annuncio è arrivato durante il Tg1 delle 20 e ha colto di sorpresa proprio la padrona di casa del telegiornale: Giorgia Cardinaletti. Per lei, volto storico dell’informazione Rai, si aprono ora le porte della serata finale del Festival in una veste del tutto nuova. Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti conduce con Carlo Conti: la sua reazione all’annuncio è epica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, prenderà parte come co-conduttrice alla serata finale del 76° Festival di Sanremo, annunciato da Carlo Conti al Tg1.

Leggi anche: Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale: l’invito di Carlo Conti al Tg1

Carlo Conti sceglie Giorgia Cardinaletti come conduttrice di Sanremo e lei resta sconvolta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni all’Ariston: Una fake news; Carlo Conti alza il sipario sull’addio; Carlo Conti: Giorgia Meloni a Sanremo? Una fake news, rasenta la fantascienza; Sanremo 2026, Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì per raccontarci quest'anno di grande forza.

Giorgia Cardinaletti a Sanremo, sarà co-conduttrice dellla serata finale. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura ... msn.com

Colpo di scena in diretta al Tg1! Carlo Conti invita a sorpresa Giorgia Cardinaletti a condurre la finale di SanremoFuori programma al Tg1: Carlo Conti chiede in diretta a Giorgia Cardinaletti di co-condurre l'ultima serata di Sanremo 2026. La reazione choc ... mondotv24.it

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 x.com

Mancano pochissimi giorni all'inizio del Festival di Sanremo. Al timone Carlo Conti con tantissimi ospiti. Le canzoni in gara "Un bouquet di generi". E se ti sei persa qualcosa e vuoi arrivare preparata alla prima serata del 24 febbraio, qui trovi le nostre pagelle - facebook.com facebook