A Gioiosa Ionica, un uomo di settant’anni con problemi cognitivi è stato trovato in un canale dopo una notte di ricerche. Le operazioni di soccorso sono state supportate dall’uso di droni, che hanno contribuito a localizzare il disperso. La notizia è stata confermata dalle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso e assicurato l’assistenza necessaria all’uomo.

Un uomo di settant'anni, già afflitto da disturbi cognitivi, è stato ritrovato in un canale dopo una lunga notte di ricerche a Gioiosa Ionica. Il settantenne, che si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, è stato individuato intorno alle ore 7 di questo venerdì 10 aprile grazie all'intervento dei soccorritori. La vicenda ha avuto inizio verso le 15:30 di ieri, quando l'uomo si è allontanato autonomamente da casa. La preoccupazione per la sua scomparsa ha spi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gioiosa Ionica, droni e soccorsi: ritrovato il 70enne nel canale

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