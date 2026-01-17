Marina di Gioiosa Ionica piange Commisso addio a un figlio esemplare

Marina di Gioiosa Ionica piange la perdita di Rocco Commisso, figura di grande rilievo internazionale e orgoglio locale. La comunità e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rocco Femia, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di un cittadino esemplare, simbolo di un forte legame con la Calabria e della sua impronta nel mondo.

La comunità di Marina di Gioiosa Ionica e l'amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Rocco Femia, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, illustre concittadino e figura di rilevanza internazionale, simbolo di un legame autentico con la Calabria. Imprenditore visionario, Commisso ha costruito una carriera di successo negli Stati Uniti nel settore delle telecomunicazioni, senza mai dimenticare le proprie radici, la sua vita è stata un esempio luminoso di dedizione, sacrificio e orgoglio per la propria terra, dimostrando come l'identità calabrese possa brillare anche oltre i confini nazionali.

