Il teatrino di Cederna sta per tornare a nuova vita. Dopo i lavori in corso, l’amministrazione comunale ha annunciato che l’apertura avverrà entro la primavera. Su richiesta della consigliera Giulia Bonetti, l’assessore Marco Lamperti ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori, segnando un passo importante verso la riqualificazione di uno spazio culturale significativo per il quartiere.

La cultura è pronta a fiorire a Cederna. In Consiglio comunale, su richiesta della consigliera del Pd Giulia Bonetti, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha dato un importante aggiornamento sui lavori in corso al teatrino di quartiere, ormai prossimo alla rinascita. "Siamo in fase di ultimazione – afferma l’assessore –. Si stanno installando i pannelli fonoassorbenti interni e completando gli ultimi dettagli. Contiamo di finirlo entro fine febbraio, e di averlo disponibile prima dell’inizio della primavera, nella parte iniziale di marzo". Grande la soddisfazione: "Parliamo di un’opera che nasce come recupero del primo programma integrato d’intervento Foscolo, approvato dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinasce il teatrino di Cederna. Sarà aperto entro la primavera

Piediripa, il ponte prende forma: "Sarà pronto entro la primavera"A Piediripa prende forma il nuovo ponte lungo la strada provinciale 34

L’Alzaia del Naviglio sarà più sicura. Approvato il progetto di recupero. Entro la primavera il via ai lavoriL’Alzaia del Naviglio sarà oggetto di un intervento di recupero per migliorarne sicurezza e funzionalità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Rinasce il teatrino di Cederna. Sarà aperto entro la primavera; La rinascita del Teatro Valle, Francesco Siciliano: Laboratorio per i giovani; Il Teatro Olimpico tra guerra e rinascita (1944-1948), prorogata fino al 22 febbraio la mostra a Palazzo Cordellina; La rinascita del Teatro di Voghera ha mostrato tutta la passione di Valentino per le arti e il teatro.

Il teatrino di Certosa? Salvato grazie ai 200 sociGenova – Il rischio era quello di vedere andare in fumo quasi 145 anni di storia. Il teatrino Soc di Certosa della storica società San Bartolomeo è salvo: grazie alla generosità dei circa 200 soci, ... ilsecoloxix.it

Un mito immortale rinasce nel presente, con un volto inquietantemente umano. In Nessun Riflesso, il celebre vampiro abbandona il castello gotico per incarnarsi in un usuraio dei nostri giorni: non più predatore di sangue, ma di debiti, fragilità, solitudini. In sce - facebook.com facebook