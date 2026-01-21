Nuovi Giochi della Gioventù 2025 26 | le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM Aperte le iscrizioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota con le indicazioni ufficiali per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526. Le scuole interessate possono consultare le istruzioni e procedere con le iscrizioni, ora aperte. Questa guida fornisce le informazioni necessarie per partecipare all’iniziativa, promuovendo un’opportunità di crescita e socializzazione tra gli studenti nel prossimo anno scolastico.

È disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno scolastico 20252026. Si tratta del primo anno pienamente attuativo dopo la sperimentazione biennale. I Giochi nascono in applicazione della legge 25 marzo 2025, n. 41, e del decreto attuativo n. 2202025, adottato d’intesa con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per le disabilità. Le scuole del primo e del secondo ciclo interessate dovranno procedere all’iscrizione sulla piattaforma dedicata ai Giochi della Gioventù, attiva dal 20 gennaio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Dal 20 gennaio aperte le iscrizioniÈ stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente le indicazioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526.

