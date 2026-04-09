Jovanotti e Morandi con le figlie ad ‘Affari Tuoi’ da De Martino Ma Sanremo non c’entra

Domani sera, nell'access prime time di Rai1, andrà in onda una puntata speciale di 'Affari Tuoi' che vedrà protagonisti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi insieme alle loro figlie. La presenza dei due cantanti è stata annunciata senza collegamenti con il festival di Sanremo, che si svolge nello stesso periodo. La puntata sarà trasmessa senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui motivi della partecipazione.

(Adnkronos) – Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai1, di una puntata speciale di 'Affari Tuoi'. La notizia, anticipata da Fanpage, ha generato subito speculazioni sul Sanremo 2027 ma – a quanto apprende l'Adnkronos – quella che doveva essere la sorpresa della puntata di domani nasce in realtà come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

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Jovanotti e Morandi con le figlie ad 'Affari Tuoi' da De Martino. Ma Sanremo non c'entraLorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai1, di una puntata speciale ... adnkronos.com

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Affari Tuoi non è più solo un gioco, ma anche e soprattutto show! Quali sorprese ci attendono per la puntata speciale: https://fanpa.ge/ETDQI - facebook.com facebook

Valle d’Aosta protagonista ad “Affari Tuoi”: il barman Bernie vince 30mila euro. #aostasera #società x.com