Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari Tuoi

Venerdì 10 aprile andrà in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, con due ospiti molto noti. Tra i partecipanti ci saranno un cantante molto amato e un altro artista di grande fama, insieme a un conduttore e ballerino noto al pubblico. La puntata si presenta come un evento singolare, con un cast di personaggi che hanno già suscitato l’interesse dei fan. La trasmissione ha annunciato questa edizione particolare attraverso i propri canali ufficiali.

Fanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione. Gianni Morandi e Jovanotti giocheranno con Stefano De Martino nell'access di Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it Stefano De Martino arriva una puntata speciale di Affari Tuoi, ecco quandoStefano De Martino il 13 febbraio ci sarà una puntata speciale di Affari Tuoi, il conduttore ha condiviso uno spot Stefano De Martino entra nello... Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosaGiovedì 15 gennaio Stefano De Martino è tornato a prendersi l’access prime time di Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Temi più discussi: Gianni Morandi e l’annuncio a sorpresa in tv: In tour con una canzone di Jovanotti: si intitola ‘Monghidoro’, il mio paese; A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta Italia; Gianni Morandi in tour: 'C'era un Ragazzo racconta 60 anni di guerre'; Gianni Morandi: Ho venduto il 70% dei biglietti del tour grazie ai social. Tredici Pietro silenzioso nel video di Pasqua di papà Gianni Morandi: il cantante spiega il motivoIl dettaglio non è passato inosservato nel video del cantante: la risposta alla battuta del figlio Marco sull' entusiasmo del fratello Pietro ... today.it Gianni Morandi il 28 aprile in concerto a Terni. E lancia la canzone Monghidoro scritta per lui da JovanottiBrillante collaborazione tra i due super big dopo il successo di Apri tutte le porte. Attesa per l'evento al PalaTerni ... corrieredellumbria.it Gianni Morandi, la sua Pasqua con figli e nipoti - facebook.com facebook Gianni Morandi, il silenzio di Tredici Pietro non sfugge ai fan #giannimorandi x.com