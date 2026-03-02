Gianni De Feo porta l’anima di Baudelaire a Roma

A Roma, dal 12 al 15 marzo 2026, si terrà lo spettacolo teatrale “Hanno ucciso Baudelaire (Strani fiori)” con l’attore Gianni De Feo, che interpreta un personaggio ispirato alla figura del poeta francese. La rappresentazione si svolge al Teatrosophia e ricostruisce momenti sulla vita e le opere di Baudelaire attraverso l’interpretazione dell’attore.

Cosa: Spettacolo teatrale “Hanno ucciso Baudelaire (Strani fiori)”. Dove e Quando: Teatrosophia, Roma, dal 12 al 15 marzo 2026. Perché: Un profondo viaggio emotivo nell’opera e nella vita di Charles Baudelaire attraverso la potente interpretazione di Gianni De Feo. Il teatro, nella sua forma più alta, non è semplicemente la riproposizione di un testo, ma un atto di trasfigurazione. Quando Gianni De Feo sale sul palco, il palcoscenico smette di essere legno e luci per diventare una soglia, un passaggio tra la cruda realtà del presente e l’eternità della poesia. Con il suo nuovo progetto, Hanno ucciso Baudelaire, l’artista torna a confrontarsi con una figura monumentale della letteratura mondiale, Charles Baudelaire, non attraverso una semplice biografia, ma cercando di abitare lo spirito di chi è stato definito un “clochard dell’anima”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

