Alle 1 di notte, mentre tutto il paese si prepara a seguire la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Gianmarco Tamberi si lascia andare a un messaggio sul suo profilo social. L’atleta condivide un’immagine di un abbraccio speciale, scritto con il cuore: “Quell'abbraccio che ricorderò per sempre”. Un gesto che racchiude emozioni e ricordi, arrivato proprio nel momento in cui l’Italia si appresta a vivere un’altra grande pagina dello sport olimpico.

Ancona, 5 febbraio 2026 – È notte fonda, l'una passata da un pezzo. Mentre l'Italia trattiene il fiato per l'imminente cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, un altro campione olimpico non riesce a chiudere occhio. Gianmarco Tamberi affida ai social un flusso di coscienza intimo, potente e commovente, accompagnato dalla foto di un abbraccio che, parole sue, non dimenticherà mai. Mirko Casadei: “Papà Raoul era un imprenditore visionario, no agli speculatori nella Ca’ del Liscio” Il post nella notte: "Quel maledetto giorno". "È l'1 di notte e non riesco a dormire.", scrive Gimbo su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi: "Quell'abbraccio che ricorderò per sempre". Il post nella notte a ridosso delle Olimpiadi

