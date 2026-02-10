Gianmarco Tamberi | Le Marche sono un vero paradiso Il governatore Acquaroli | Turismo da record

Gianmarco Tamberi si gode il successo e parla delle Marche come di un vero paradiso. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto ha visitato la regione e si è lasciato andare a parole positive, sottolineando le bellezze del territorio. Anche il governatore Acquaroli ha fatto il punto sulla stagione turistica, annunciando un record di presenze che conferma il momento d’oro delle Marche. La regione si conferma meta ambita, grazie anche alla promozione di Tamberi che ha portato l’attenzione su questa zona.

Ancona, 10 febbraio 20256 - Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, è anche il testimonial delle Marche. Oggi l'atleta era alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano. "Gianmarco Tamberi ci ha dato una grande spinta e che continua a farlo rivendicando la sua origine marchigiana mentre gira tutto il mondo: per noi questo è sempre un grande orgoglio e un grande onore”, ha detto il governatore Francesco Acquaroli. Inno d’Italia: l’omaggio di Saturnino e le nuove lezioni di Morgan dopo il caso Pausini. “Non è solo di Mameli” Tamberi: “Le Marche sono un vero paradiso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il settore turistico della regione mostra segnali di crescita, confermando l’efficacia delle politiche adottate.

Il presidente Acquaroli riflette sul primo periodo della nuova legislatura, evidenziando l'impegno della squadra e le sfide future per le Marche.

