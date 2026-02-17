Sinatra | al Teatro Moderno Gianluca Guidi celebra The Voice
Gianluca Guidi porta sul palco del Teatro Moderno una serata dedicata a Frank Sinatra, dopo aver deciso di rendere omaggio alla sua voce iconica. La scelta nasce dall’amore per il cantante e dalla volontà di far rivivere le sue canzoni in modo autentico, coinvolgendo il pubblico con interpretazioni fedeli e emozionanti. La performance si terrà questa settimana, attirando fan di tutte le età che desiderano ascoltare i classici del Maestro dal vivo.
Arriva al Teatro Moderno un appuntamento per gli appassionati di musica e in particolare del repertorio di Frank Sinatra. Gianluca Guidi, cresciuto a pane e Sinatra, ha sentito cantare anche dal padre i celebri brani che tutto il mondo ancora ricorda e ama, e li porta oggi in teatro in un viaggio nella carriera e la musica di The Voice. Lo spettacolo celebra un mito intramontabile, una passione per la musica contagiosa da tramandare con entusiasmo alle nuove generazioni.
Sinatra, Gianluca Guidi al Verdi: "Tributo tra musica e vita privata"
Gianluca Guidi rende omaggio a Frank Sinatra al Teatro Verdi, tra musica e ricordi personali.
Firenze, Gianluca Guidi in scena con un omaggio a Sinatra
Il 21 gennaio 2026 a Firenze, Gianluca Guidi presenta uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra, uno dei più grandi interpreti della musica jazz e swing.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
