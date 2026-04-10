A Campobasso, il 10 aprile 2026, si registra un nuovo sviluppo nel caso di Pietracatella, noto come il giallo della ricina. L’avvocato che rappresentava un uomo coinvolto nella vicenda ha deciso di rinunciare all’incarico. Questa decisione si aggiunge agli eventi già noti e apre ulteriori interrogativi sulla gestione del caso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, con vari aspetti da chiarire.

Campobasso, 10 aprile 2026 - Nuovo colpo di scena nel caso di Pietracatella, il cosiddetto giallo della ricina. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando il legale ha comunicato ufficialmente la propria scelta al diretto interessato. Interpellato sull'improvviso dietrofront, Messere si è limitato a motivare la decisione con generici "motivi contingenti". La rinuncia giunge in un momento cruciale dell'attività investigativa.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico

Madre e figlia morte a Campobasso, il legale di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale.

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È ancora un giallo la scomparsa di Clara Rossignoli, l'anziana di Porto di Legnago. Mancano sue notizie da un anno esatto. Fra 3 giorni compirebbe 80 anni. L'appello della figlia. - facebook.com facebook

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