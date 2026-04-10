Madre e figlia morte a Campobasso il legale di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico

A Campobasso, si sono verificati la morte di una madre e di sua figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, poco dopo le festività natalizie. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili. Nel frattempo, il legale di uno degli indagati ha deciso di rinunciare al proprio incarico, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla vicenda.

(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando il legale ha. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di velenoLa tragica vicenda di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, continua a far tremare il Basso Molise.

Temi più discussi: Morte avvelenate, a Campobasso interrogati altri parenti e amici; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: C'erano liti in famiglia.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: Qualcosa non tornaLe perplessità della criminologa Roberta Bruzzone su Gianni Di Vita, marito e padre della madre e figlia morte per presunto avvelenamento da ricina ... virgilio.it

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donneMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo ... ilgazzettino.it

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donne - facebook.com facebook

Madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. Una trentina finora le persone ascoltate in Questura, a Campobasso. Mercoledì la lunga testimonianza di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi, padre di Sara, 15 anni, le due vittime. Anna Maria Carest x.com